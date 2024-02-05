Kayseri'de kadın öğretmen meslektaşını silahla vurdu Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bir kadın tartıştığı öğretmeni, müdür yardımcısı odasında tabancayla yaraladı.

İHA

Kayseri Kocasinan'da ilçeye bağlı Şeker Mahallesi 5243. Sokak üzerinde bulunan Şehit Haldun Ateş Ortaokulu’nda meydana gelen olayda; öğretmen K.Ç.K. ile Ş.A. arasında henüz bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Ş.A., yanında bulunan tabancayla K.Ç.K’ye ateş etti.

Kadın öğretmen meslektaşına okulda kurşun yağdırdı

K.Ç.K., kafasını sıyıran mermiyle hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de K.Ç.K.’yi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

Gözaltına alındı

Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda; şüpheli Ş.A., suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)