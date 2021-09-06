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- Kayseri'de kadınlara para verip falakaya yatıran kargo çalışanı
Kayseri'de kadınlara para verip falakaya yatıran kargo çalışanı
- DHA
- 06.09.2021 - 14:30
- Güncelleme : 06.09.2021 - 15:30
Kayseri'de akıllara durgunluk veren bir olay ortaya çıktı.
Melikgazi ilçesi Mimsin Şirintepe Mahallesi'nde yaşayan kargo çalışanı Erkan T., maddi durumu iyi olmayan kadınları evine çağırarak gözlerini uyku bandı, ayaklarını kelepçe ve eşarpla bağlayıp falakaya yatırdı.
'GÜZEL ÇİRKİN' AYRIMINA GÖRE PARA VERDİ
Kadınlarda güzel, çirkin ayrımı yapan Erkan T., falakaya yatırdığı kadınlardan 'güzel' dediklerine 500 TL, 'çirkin' dediklerine ise 250 TL ödeme yaptı.
O ANLARI KAYDA ALDI
Falaka anlarını cep telefonu kamerasıyla kaydeden Erkan T., iş teklifinde bulunduğu kadınlara çektiği videoları gönderdi.
Kayseri'de kadınlara para verip falakaya yatıran kargo çalışanı VİDEO
SORUŞTURMA AÇILDI
N.K. isimli kadın, Erkan T.’nin aynı teklifi kendisine götürmesi üzerine savcılığa suç duyurusunda bulundu. Bunun üzerine polis ekipleri, Erkan T. hakkında ‘müstehcenlik’ ve ‘cinsel taciz’ suçundan soruşturma başlattı.