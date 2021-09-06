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Kayseri'de kadınlara para verip falakaya yatıran kargo çalışanı

Kayseri'de kadınlara para verip falakaya yatıran kargo çalışanı

Paraya ihtiyacı olan kadınlarla anlaşıp, ellerini ve ayaklarını bağladıktan sonra eziyet eden 33 yaşındaki Erkan T. hakkında soruşturma başlatıldı.