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    Kayseri'de kadınlara para verip falakaya yatıran kargo çalışanı

    Paraya ihtiyacı olan kadınlarla anlaşıp, ellerini ve ayaklarını bağladıktan sonra eziyet eden 33 yaşındaki Erkan T. hakkında soruşturma başlatıldı.
    • DHA
    • 06.09.2021 - 14:30
    • Güncelleme : 06.09.2021 - 15:30
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    Kayseri'de kadınlara para verip falakaya yatıran kargo çalışanı

    Kayseri'de akıllara durgunluk veren bir olay ortaya çıktı.

    Melikgazi ilçesi Mimsin Şirintepe Mahallesi'nde yaşayan kargo çalışanı Erkan T., maddi durumu iyi olmayan kadınları evine çağırarak gözlerini uyku bandı, ayaklarını kelepçe ve eşarpla bağlayıp falakaya yatırdı.

    'GÜZEL ÇİRKİN' AYRIMINA GÖRE PARA VERDİ

    Kadınlarda güzel, çirkin ayrımı yapan Erkan T., falakaya yatırdığı kadınlardan 'güzel' dediklerine 500 TL, 'çirkin' dediklerine ise 250 TL ödeme yaptı.

    O ANLARI KAYDA ALDI

    Falaka anlarını cep telefonu kamerasıyla kaydeden Erkan T., iş teklifinde bulunduğu kadınlara çektiği videoları gönderdi.

    Kayseri'de kadınlara para verip falakaya yatıran kargo çalışanı VİDEO

    SORUŞTURMA AÇILDI

    N.K. isimli kadın, Erkan T.’nin aynı teklifi kendisine götürmesi üzerine savcılığa suç duyurusunda bulundu. Bunun üzerine polis ekipleri, Erkan T. hakkında ‘müstehcenlik’ ve ‘cinsel taciz’ suçundan soruşturma başlattı.

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