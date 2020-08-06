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    Kayseri'de kafeyi yakıp 'Yangın yanlışlıkla çıktı' dedi

    İşlettiği kafenin bir bölümünü benzin dökerek yakan adam, polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken kendini kurtarmak için yangının yanlışlıkla çıktığını söyledi.
    • İHA
    • 06.08.2020 - 16:19
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    Kayseri'de kafeyi yakıp 'Yangın yanlışlıkla çıktı' dedi

    Kayseri'nin Talas ilçesine bağlı Harman Mahallesi'nde bulunan Ali Dağı Mesire Alanı'nın içerisindeki bir kafede, yangın meydana geldi.

    Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Mustafa D.'nin, işlettiği kafeyi benzin dökerek yaktığı öğrenildi.

    İTFAİYE MÜDAHALE ETTİ

    İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de kafenin oturma bölümünde çıkan yangını söndürdü.

    "YANLIŞLIKLA ÇIKTI YANGIN"

    Kafe sahibi Mustafa D., polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, "Yanlışlıkla çıktı yangın" diyerek kendini kurtarmaya çalıştı.

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Kayseri'de kafeyi yakıp 'Yangın yanlışlıkla çıktı' dedi #1

    Kayseri'de kafeyi yakıp 'Yangın yanlışlıkla çıktı' dedi #2

    Kayseri'de kafeyi yakıp 'Yangın yanlışlıkla çıktı' dedi #3

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