Kayseri'de kahvehane önünde babasına ateş açtı: 3 yaralı

Babasıyla kavga eden genç çocuk, evden kaçan babasını silahla kovalayarak kahvehanenin önünde ateş açtı. Açılan ateşte 3 kişi yaralandı.

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde bir genç babasıyla tartıştı.

Karaözü Mahallesi'nde yaşayan 22 yaşındaki Değer Keleş, 61 yaşındaki babası Nur Halil Keleş ile bilinmeyen bir sebepten kavga etti.

Tartışmayla başlayıp kavgaya dönüşen olayın ardından Değer Keleş, av tüfeğini alarak evden kaçan babasını kovalamaya başladı.

3 KİŞİ YARALANDI

Değer Keleş, mahallede kahvehane önünde gördüğü babasına ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalar, kahvehanede oturan 60 yaşındaki Metin Şerefoğlu, 50 yaşındaki Mustafa Serin ve Duran Yılmaz'a isabet etti. Nur Halil Keleş ise, yara almadan kurtuldu.

GÖZALTINA ALINDI

Çağrılan sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı. Değer Keleş ise, suç aletiyle birlikte gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

İlçe Jandarma Komutanlığı'nda işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Değer Keleş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

















