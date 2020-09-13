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    Kayseri'de kaldırım taşı ile camı kırıp, paraları çaldı

    Parke taşıyla pastane camını kıran şüpheli kasadan 300 TL'yi alıp, kayıplara karıştı. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı.
    • DHA
    • 13.09.2020 - 14:42
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    Kayseri'de kaldırım taşı ile camı kırıp, paraları çaldı

    Kayseri’nin Kocasinan ilçesi Erkilet Camikebir Mahallesi'nde kimliği belirsiz bir kişi, parke taşı ile pasta satışının yapıldığı iş yerinin camını kırarak içeriye girdi.

    Daha sonra kasaya yönelen hırsız, 300 TL'yi alarak, kaçtı.

    O ANLAR KAMERADA

    O anlar ise işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

    Kaldırım taşı ile camın kırılıp, iş yerinden para çalınma anı İZLE

    POLİS ARIYOR

    Polis kaçan hırsızın yakalanması için çalışma başlattı.

    Kayseri de kaldırım taşı ile camı kırıp, paraları çaldı #1

    Kayseri de kaldırım taşı ile camı kırıp, paraları çaldı #2

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