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- Kayseri'de kaldırım taşı ile camı kırıp, paraları çaldı
Kayseri'de kaldırım taşı ile camı kırıp, paraları çaldı
Parke taşıyla pastane camını kıran şüpheli kasadan 300 TL'yi alıp, kayıplara karıştı. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı.
- DHA
- 13.09.2020 - 14:42
Kayseri’nin Kocasinan ilçesi Erkilet Camikebir Mahallesi'nde kimliği belirsiz bir kişi, parke taşı ile pasta satışının yapıldığı iş yerinin camını kırarak içeriye girdi.
Daha sonra kasaya yönelen hırsız, 300 TL'yi alarak, kaçtı.
O ANLAR KAMERADA
O anlar ise işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaldırım taşı ile camın kırılıp, iş yerinden para çalınma anı İZLE
POLİS ARIYOR
Polis kaçan hırsızın yakalanması için çalışma başlattı.