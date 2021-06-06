Kaldırımda yürüyen Zeynep isimli kadın ve 4 yaşındaki bebeğine kamyon çarparken, o anlar kameraya yansıdı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesi İldem Yeşilyurt Mahallesi Hakan Türk Caddesi’nde, 28 yaşındaki Yasin S. yönetimindeki 35 DOJ 21 plakalı kamyonet, henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, kaldırımda yürüyen Zeynep ile bebek arabasındaki kızı İkra Yılmaz’a çarptı.

ANNE VE KIZI AĞIR YARALI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı olan anne ile kızını Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırdı.

Jandarma kaza yerinde yaptığı incelemede 66 metre fren izi tespit ederken, sürücü Yasin S. gözaltına alındı.

Kayseri'de kaldırımda yürüyen anne kıza kamyonet çarptı VİDEO

KAZA KAMERA KAYITLARINA YANSIDI

Yaşanan kaza ise bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde; süratle kaldırıma çıkan kamyonet, anne ile kızına çarparken, yanlarında bulunan Yeşim isimli kadının ise kazadan son anda kurtulduğu görüldü.

Yeşim isimli kadının kaza sonrası yaralananların yanına koştuğu, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.



