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    Kayseri'de kamyonet toprağa dik saplandı: 1 yaralı

    Yoldan çıkan kamyonetin araziye yuvarlanarak adeta şaha kalktığı kazada 1 kişi yaralandı.
    • İHA
    • 17.01.2021 - 17:44
    • Güncelleme : 17.01.2021 - 17:45
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    Kayseri'de kamyonet toprağa dik saplandı: 1 yaralı

    Konya’nın Akşehir ilçesinde Afyonkarahisar istikametine doğru seyir halinde olan Süleyman C. (42), yönetimindeki kamyonetin hakimiyetini kaybetti.

    Akaryakıt istasyonu karşısında yoldan çıkan kamyonet, araziye yuvarlandı.

    DİK ŞEKİLDE SAPLANDI

    Kaza sonrasında kamyonet bagaj kapılarının üzerinde adeta şaha kalkarak dik durdu.

    Kazada yaralanan sürücü Süleyman C., Akşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
    Kayseri de kamyonet toprağa dik saplandı: 1 yaralı #1

    Kayseri de kamyonet toprağa dik saplandı: 1 yaralı #2

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