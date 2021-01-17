- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Kayseri'de kamyonet toprağa dik saplandı: 1 yaralı
Kayseri'de kamyonet toprağa dik saplandı: 1 yaralı
Yoldan çıkan kamyonetin araziye yuvarlanarak adeta şaha kalktığı kazada 1 kişi yaralandı.
- İHA
- 17.01.2021 - 17:44
- Güncelleme : 17.01.2021 - 17:45
Konya’nın Akşehir ilçesinde Afyonkarahisar istikametine doğru seyir halinde olan Süleyman C. (42), yönetimindeki kamyonetin hakimiyetini kaybetti.
Akaryakıt istasyonu karşısında yoldan çıkan kamyonet, araziye yuvarlandı.
DİK ŞEKİLDE SAPLANDI
Kaza sonrasında kamyonet bagaj kapılarının üzerinde adeta şaha kalkarak dik durdu.
Kazada yaralanan sürücü Süleyman C., Akşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.