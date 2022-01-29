Kayseri'de kar nedeniyle çatı çöktü: 3 inek telef oldu

Kayseri'de kar nedeniyle çatı çöktü: 3 inek telef oldu

Kayseri'nin İncesu ilçesinde kar nedeniyle çatısı çöken ahırdaki 3 inek telef oldu.

İlçeye bağlı Örenşehir Mahallesi'nde içinde 35 büyükbaş hayvan bulunan ahırın çatısı kar nedeniyle çöktü.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

3 İNEK TELEF OLDU, AĞIR YARALI 2 İNEK KESİLDİ

Ekipler, kepçenin de yardımıyla hayvanları bulundukları yerden çıkardı.

Olayda 3 inek telef oldu, durumu ağır olan 2 inek ise kesildi.

AĞIRLIĞI KALDIRAMAYAN ÇATI ÇÖKTÜ

Hayvanların sahibi Mehmet Aralık, AA muhabirine, yoğun kar nedeniyle demirler dayanmayınca ahırın çatısının çöktüğünü belirtti.

HAYVAN SAHİBİNİN MADDİ KAYBI ÇOK

Aralık, "Ahır hayvanların üzerine çöktü. 3 inek telef oldu, 2'sini de kestik. Kalanları amcamın ahırına götüreceğiz." dedi.

Aralık, maddi kayıplarının çok olduğunu aktardı.