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    Kayseri'de kar nedeniyle çatı çöktü: 3 inek telef oldu

    Kayseri'nin İncesu ilçesinde kar nedeniyle çatısı çöken ahırdaki 3 inek telef oldu.
    • AA
    • 29.01.2022 - 02:56
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    Kayseri'de kar nedeniyle çatı çöktü: 3 inek telef oldu

    İlçeye bağlı Örenşehir Mahallesi'nde içinde 35 büyükbaş hayvan bulunan ahırın çatısı kar nedeniyle çöktü.

    İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

    3 İNEK TELEF OLDU, AĞIR YARALI 2 İNEK KESİLDİ

    Ekipler, kepçenin de yardımıyla hayvanları bulundukları yerden çıkardı.

    Olayda 3 inek telef oldu, durumu ağır olan 2 inek ise kesildi.

    Kayseri de kar nedeniyle çatı çöktü: 3 inek telef oldu #1

    AĞIRLIĞI KALDIRAMAYAN ÇATI ÇÖKTÜ

    Hayvanların sahibi Mehmet Aralık, AA muhabirine, yoğun kar nedeniyle demirler dayanmayınca ahırın çatısının çöktüğünü belirtti.

    Kayseri de kar nedeniyle çatı çöktü: 3 inek telef oldu #2

    HAYVAN SAHİBİNİN MADDİ KAYBI ÇOK

    Aralık, "Ahır hayvanların üzerine çöktü. 3 inek telef oldu, 2'sini de kestik. Kalanları amcamın ahırına götüreceğiz." dedi.

    Aralık, maddi kayıplarının çok olduğunu aktardı.

    Kayseri de kar nedeniyle çatı çöktü: 3 inek telef oldu #3

    Kayseri de kar nedeniyle çatı çöktü: 3 inek telef oldu #4


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