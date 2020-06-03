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    Kayseri'de kardeşlerini bıçaklayan şahsa gözaltı

    Uyuyan kardeşlerini, boyun ve sırtından bıçaklayarak ağır yaralayan ve psikolojik rahatsızlığı olan saldırgan, gözaltına alındı.
    • İHA
    • 03.06.2020 - 11:16
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    Kayseri'de kardeşlerini bıçaklayan şahsa gözaltı

    Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Battalgazi Mahallesi'nde yaşayan ve psikolojik rahatsızlığı olan M.G., uyuyan iki kardeşine bıçakla saldırdı.

    Psikolojik rahatsızlığı olan kardeşinin saldırısına uğrayan H.S.G. boynundan, M.G. ise sırtından göğsünden ve kolundan aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralandı.

    SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

    Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralıları Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırırken, saldırgan M.G. polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

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