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- Kayseri'de kardeşlerini bıçaklayan şahsa gözaltı
Kayseri'de kardeşlerini bıçaklayan şahsa gözaltı
Uyuyan kardeşlerini, boyun ve sırtından bıçaklayarak ağır yaralayan ve psikolojik rahatsızlığı olan saldırgan, gözaltına alındı.
- İHA
- 03.06.2020 - 11:16
Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Battalgazi Mahallesi'nde yaşayan ve psikolojik rahatsızlığı olan M.G., uyuyan iki kardeşine bıçakla saldırdı.
Psikolojik rahatsızlığı olan kardeşinin saldırısına uğrayan H.S.G. boynundan, M.G. ise sırtından göğsünden ve kolundan aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralandı.
SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI
Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralıları Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırırken, saldırgan M.G. polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü.