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Kayseri’de kargo aracına uyuşturucu operasyonu
Polis ekipleri tarafından bir kargo aracına düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alınırken, araçta yapılan aramada 10 kilo esrar ele geçirildi.
- İHA
- 30.06.2021 - 08:30
- Güncelleme : 30.06.2021 - 08:33
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ekiplerinin yaptığı çalışmalarda 06 CEP 362 plakalı kargo aracı, Malatya uygulama noktasında durduruldu.
Araçta bulunan Z.D., R.E. ve Ö.Y. gözaltına alınırken, Cumhuriyet savcısından alınan karara istinaden araçta narkotik arama köpeği ile arama yapıldı.
ESRAR ELE GEÇİRİLDİ
Yapılan aramada valiz içerisinde 10.300 gram kubar esrar ve 750 gram toz esrar maddesi ele geçirildi.
Yakalanan 3 şüpheli, gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
Kayseri’de kargo aracına uyuşturucu operasyonu VİDEO