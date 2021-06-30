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Kayseri’de kargo aracına uyuşturucu operasyonu

Kayseri’de kargo aracına uyuşturucu operasyonu

Polis ekipleri tarafından bir kargo aracına düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alınırken, araçta yapılan aramada 10 kilo esrar ele geçirildi.