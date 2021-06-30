Euro
10.3959
-0.02%
Dolar
8.7274
-0.07%
Altın
493.52
-0.21%
Borsa
1.372
0%
Bitcoin
305.734
2.09%
EXEN Coin
30.26
0.13%
23ºC
İstanbul
Güneşli 23 C

    Kayseri’de kargo aracına uyuşturucu operasyonu

    Polis ekipleri tarafından bir kargo aracına düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alınırken, araçta yapılan aramada 10 kilo esrar ele geçirildi.
    • İHA
    • 30.06.2021 - 08:30
    • Güncelleme : 30.06.2021 - 08:33
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kayseri’de kargo aracına uyuşturucu operasyonu

    Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ekiplerinin yaptığı çalışmalarda 06 CEP 362 plakalı kargo aracı, Malatya uygulama noktasında durduruldu.

    Araçta bulunan Z.D., R.E. ve Ö.Y. gözaltına alınırken, Cumhuriyet savcısından alınan karara istinaden araçta narkotik arama köpeği ile arama yapıldı.

    ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

    Yapılan aramada valiz içerisinde 10.300 gram kubar esrar ve 750 gram toz esrar maddesi ele geçirildi.

    Yakalanan 3 şüpheli, gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

    Kayseri’de kargo aracına uyuşturucu operasyonu VİDEO

    Kayseri’de kargo aracına uyuşturucu operasyonu #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir