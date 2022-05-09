Kayseri’de karı koca hayvan gübresini içme suyuna sızdırdılar

Bir çiftin satmak için havuzlarda biriktirdiği hayvan gübresi, iki mahallenin içme suyuna sızdı. Jandarma ekipleri, izinsiz ve ruhsatsız havuz açan şahıslara şahsa adli ve idari işlem başlattı.

Kayseri il Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ekipleri, Pınarbaşı ilçesine bağlı Pazarören ve Tokmak mahallelerindeki içme sularının kirlilik seviyesinde akması üzerine inceleme başlattı.

Ekiplerin yaptığı incelemede, H.T. ve eşi G.T.’nin, Kayseri-Malatya Karayolu Güzyurdu mevkisinde izinsiz ve ruhsatsız olarak 2 adet havuz açtığını, hayvan gübresinden bioenerji üretimi yaptığını, ardından da arta kalan atığı satmak amacıyla depoladıklarını, böylelikle söz konusu havuzlardan sızan atığın ise Pazarören ve Tokmak mahallelerine ait içme suyuna karıştığını tespit etti.

Adli ve idari işlem

İHA’nın haberine göre İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde olay yerinde önlem alan ekipler, H.T. ve G.T.’ye ‘çevreyi kasten kirletme’ suçundan adli işlem, ‘2872 sayılı Çevre Kanunu’na Muhalefetten’ de idari işlem başlattı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca, bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik yapılan faaliyetlerin, vatandaşlarında desteği ile sürdürüleceği bildirildi.