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    Kayseri'de katibin telefonunu çalan şahsa hapis istemi

    Mahkeme kararını almak için geldiği Adliye'de, katibin duruşma salonunda şarjda takılı cep telefonunu çalan, Murat H. hakkında 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
    • DHA
    • 07.01.2022 - 17:26
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    Kayseri'de katibin telefonunu çalan şahsa hapis istemi

    Kayseri Adliyesi'nde yaşanan hırsızlık olayında, 4 gün önce cezaevinden çıkan Murat H., daha önce yargılandığı 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'ne gelip, mahkeme karar örneğini almak istedi.

    KATİBİN TELEFONUNU ÇALDI

    Duruşma salonuna giren Murat H., burada şarjda takılı olan katip Şener Sarıaslan’a ait cep telefonunu alıp kaçtı.

    GÖZALTINA ALINDI

    Güvenlik kameralarının incelenmesiyle şüpheli olduğu belirlenen Murat A., 2 gün sonra yeniden geldiği Kayseri 3’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde mahkeme mübaşirinin dikkatiyle şikayet üzerine gözaltına alındı.

    Murat H. hakkında soruşturma başlatıldı. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma tamamlanıp iddianame düzenlendi.

    Kayseri de katibin telefonunu çalan şahsa hapis istemi #1

    5 YILDAN 10 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

    Kayseri 12’nci Asliye Ceza Mahkemesi hakimi Birol Küçük tarafından kabul edilen iddianamede, şüpheli Murat A. hakkında, 'bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık' suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

    İddianamede, Murat H.’nin işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama yeteneğinin azalmış olduğu belirtildi.

    "HIRSIZLIK KASTIYLA ALMADIM TELEFONU"

    İddianamede ifadesine de yer verilen Murat H., "Mahkeme kapısından içeri girdim. Yazı yazan bir ağabey vardı. Masanın üzerinde kağıt ve telefon vardı. Telefonu alıp, çıktım. Telefona bir şey yapmayacaktım. Hırsızlık kastıyla telefonu almadım" dedi.

    Sanık Murat H., ileriki günlerde ilk kez hakim karşısına çıkacak.


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