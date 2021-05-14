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- Kayseri’de kavga ettiği şahsa av tüfeği ile ateş açtı
Kayseri’de kavga ettiği şahsa av tüfeği ile ateş açtı
- İHA
- 14.05.2021 - 17:31
Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi Elif Sokak üzerinde bulunan müstakil bir evde, yabancı uyruklu iki grup arasında kavga çıktı.
Çıkan kavgada bir kişi, yanında bulunan av tüfeği ile H.E. isimli şahsa ateş açtı.
Tüfekten çıkan saçmalar, kavgayı ayırmak isteyen başka bir şahsa isabet etti.
Ateş açan şahıs, olay yerinden kaçtı.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri aldı.
Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslara alınarak Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kayseri’de kavga ettiği şahsa av tüfeği ile ateş açtı VİDEO
ÇALIŞMA BAŞLATILDI
H.E.’nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.