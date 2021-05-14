Euro
10.2633
-0.07%
Dolar
8.4501
-0.61%
Altın
499.56
0.05%
Borsa
1.441
-0.25%
Bitcoin
432.929
-0.46%
EXEN Coin
36.42
0.66%
23ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 23 C

    Kayseri’de kavga ettiği şahsa av tüfeği ile ateş açtı

    Yabancı uyruklu iki grup arasında çıkan kavgada taraflardan biri yanında getirdiği av tüfeği ile ateş açtı. 1’i ağır 2 kişi yaralandı.
    • İHA
    • 14.05.2021 - 17:31
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kayseri’de kavga ettiği şahsa av tüfeği ile ateş açtı

    Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi Elif Sokak üzerinde bulunan müstakil bir evde, yabancı uyruklu iki grup arasında kavga çıktı.

    Çıkan kavgada bir kişi, yanında bulunan av tüfeği ile H.E. isimli şahsa ateş açtı.

    Tüfekten çıkan saçmalar, kavgayı ayırmak isteyen başka bir şahsa isabet etti.

    Ateş açan şahıs, olay yerinden kaçtı.

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri aldı.

    Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslara alınarak Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Kayseri’de kavga ettiği şahsa av tüfeği ile ateş açtı VİDEO

    ÇALIŞMA BAŞLATILDI

    H.E.’nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

    Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

    Kayseri’de kavga ettiği şahsa av tüfeği ile ateş açtı #1

    Kayseri’de kavga ettiği şahsa av tüfeği ile ateş açtı #2

    Kayseri’de kavga ettiği şahsa av tüfeği ile ateş açtı #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir