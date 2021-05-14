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Kayseri’de kavga ettiği şahsa av tüfeği ile ateş açtı

Kayseri’de kavga ettiği şahsa av tüfeği ile ateş açtı

Yabancı uyruklu iki grup arasında çıkan kavgada taraflardan biri yanında getirdiği av tüfeği ile ateş açtı. 1’i ağır 2 kişi yaralandı.