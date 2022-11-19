Kayseri'de kavgada, husumetlisi yerine babası ve kardeşini vurdu

Kayseri'de kavgada, husumetlisi yerine babası ve kardeşini vurdu

Kocasinan'da alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada 1 kişi, husumetlisi yerine babasını ve kardeşini silahla yaraladı.

Kayseri’nin Kocasinan ilçesine bağlı Gevher Nesibe Mahallesi'ndeki Kurşunlu Sokak üzerinde bulunan çay ocağı işletmecisi M.Ç. (57) ile taksi şoförü A.A. arasında, alacak verecek meselesinden tartışma çıktı.

Çıkan tartışma üzerine M.Ç., telefonla oğullarını arayarak yardım istedi.

Kısa süre içerisinde durağa gelen M.Ç.’nin yakınları, ellerindeki aletler ile durakta bulunan taksilere zarar verdi.

Pompalıyla babasını ve kardeşini vurdu

Bu sırada Ö.Ç., yanında bulunan pompalı tüfekle rastgele ateş açtı.

Tüfekten çıkan saçmalar, babası M.Ç. ile kardeşi F.Ç.’ye ve taksi durağında bulunan araçlara isabet etti.

İhbar üzerine olay yerine, çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri kavgayı ayırırken, yaralılar ambulanslar ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yakınlar taksiciye saldırdı

Öte yandan, polislerin araya girmesi ile biten kavga, bir süre sonra yeniden alevlendi ve M.Ç.’nin yakınları olay yerinde bulunan A.A.’ya saldırdı.

Bu sırada kadınların da girdiği kavga, objektiflere yansıdı. Polis çıkan kavgayı önlemek için biber gazı kullandı. Kavgaya karışanlar, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

İHA'nın haberine göre; olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



