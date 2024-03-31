Kayseri'de kaybolan 150 küçükbaş hayvanı drone buldu

AA
Kayseri'nin Bünyan ilçesinde kaybolan 150 küçükbaş hayvan, jandarma tarafından drone yardımıyla bulundu.
Güllüce Mahallesi'nde yaşayan M.N, açık besi yaptığı ahırındaki 150 küçükbaş hayvanın kaybolduğu ihbarında bulununca, Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, drone yardımıyla arazide arama yapmaya başladı.
Drone hayvanların yerini tespit etti
Drone tarafından yapılan çekimlerde, kaybolan hayvanların yerini tespit edildi.
Yerleri tespit edilen küçükbaş hayvanların, jandarma tarafından sahibine teslimatı gerçekleştrildi.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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