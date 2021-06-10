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    Kayseri'de kayıp çifti öldürüp tandıra gömdüler

    Kayseri'de kayıp olarak aranan karı koca, öldürülüp evlerinin bahçesinde bulunan tandıra gömülü halde bulundu.
    • İHA
    • 10.06.2021 - 01:31
    • Güncelleme : 10.06.2021 - 01:37
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    Kayseri'de kayıp çifti öldürüp tandıra gömdüler

    Kayseri’de 19 Mayıs tarihinden bu yana kayıp olarak aranan Firdevs-Mehmet Turhan çiftini bulmak için Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri harekete geçti

    CİNAYET İHTİMALİYLE ARAMA YAPILDI

    Yapılan araştırmalar sonucunda öldürülüp gömüldüğü ihtimali üzerinde yoğunlaşan cinayet dedektifleri, çiftin Kocasinan ilçesine bağlı Emmiler Mahallesinde bulunan evlerinde arama yaptı.

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    BAHÇEDE TANDIRA GÖMÜLÜ HALDE BULUNDULAR

    Burada bahçede bulunan tandırın olduğu alanda arama yapan ekipler, alanı kazdı. Yapılan çalışma sonucunda Firdevs-Mehmet Turhan çiftçinin cansız bedenlerine ulaşıldı.

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    Ayrıca, çifte cinayetle ilgili olarak Mehmet Turhan’ın kardeşi, yengesi ve yeğenlerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

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