Kayseri'de kaza yapan alkollü sürücü, görevini yapan polisi tehdit etti Melikgazi ilçesinde alkollü olduğu iddia edilen ve aydınlatma direğine çarptıktan 200 metre sonra durabilen alkollü sürücü, görevini yapan polis memuruna, "Sana gerekeni yapacağım" diyerek tehdit savurdu.

Kayseri'deki kazada ortalık savaş alanına döndü... Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi Zeren Sokak'ta meydana gelen trafik kazasında; S.K., yönetimindeki otomobille direksiyon hakimiyetini kaybederek aydınlatma direğine çarptı. KAZADA YARALANAN OLMADI S.K. direğe çarptıktan 200 metre sonra ancak durabilirken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaptıkları ilk tespitlerde kazada yaralanan olmadığını belirledi. TRAFİK POLİSİNİ TEHDİT ETTİ Trafik ekipleri tarafından alkolmetre üfletilmek istenen S.K. üflemeyi reddederken, alkol tespiti yapılmak üzere hastaneye götürüldü. Kaza sonrası ortalık savaş alanına dönerken S.K., kaza için olay yerine gelen trafik polisine, "Sana gerekeni yapacağım." diyerek tehdit etti. Otomobil çekiciyle kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

