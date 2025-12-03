Kayseri'de kaza yapan alkollü sürücü, görevini yapan polisi tehdit etti

- Kayseri'de alkollü sürücü S.K., direksiyon hakimiyetini kaybederek aydınlatma direğine çarptı.
- Kazadan sonra sağlık ekipleri yaralının olmadığını tespit etti.
- S.K., alkolmetreyi reddetti ve polisi tehdit etti, olay incelemeye alındı.
Kayseri'deki kazada ortalık savaş alanına döndü...
Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi Zeren Sokak’ta meydana gelen trafik kazasında; S.K., yönetimindeki otomobille direksiyon hakimiyetini kaybederek aydınlatma direğine çarptı.
KAZADA YARALANAN OLMADI
S.K. direğe çarptıktan 200 metre sonra ancak durabilirken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaptıkları ilk tespitlerde kazada yaralanan olmadığını belirledi.
TRAFİK POLİSİNİ TEHDİT ETTİ
Trafik ekipleri tarafından alkolmetre üfletilmek istenen S.K. üflemeyi reddederken, alkol tespiti yapılmak üzere hastaneye götürüldü.
Kaza sonrası ortalık savaş alanına dönerken S.K., kaza için olay yerine gelen trafik polisine, "Sana gerekeni yapacağım." diyerek tehdit etti. Otomobil çekiciyle kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.