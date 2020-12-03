Çarpışma sonucu araçlardan birinin ters döndüğü kazada, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde, Hayber Sokak üzerinde 38 KS 451 plakalı otomobil ile 38 DP 323 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle bir otomobil, takla atarak ters döndü.

3 KİŞİ YARALANDI

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı 3 kişiyi ambulanslarla hastanelere kaldırırken, polis ekipleri ise inceleme yaptı.

Bir süre trafiğe kapanan yol, çekici ve vatandaşların yardımıyla otomobillerin bulunduğu yerden kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri'de kaza yapan otomobil ters döndü: 3 yaralı ViDEO



















