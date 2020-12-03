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    Kayseri'de kaza yapan otomobil ters döndü: 3 yaralı

    Çarpışma sonucu araçlardan birinin ters döndüğü kazada, yaralılar hastaneye kaldırıldı.
    • İHA
    • 03.12.2020 - 15:23
    • Güncelleme : 03.12.2020 - 15:52
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    Kayseri'de kaza yapan otomobil ters döndü: 3 yaralı

    Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde, Hayber Sokak üzerinde 38 KS 451 plakalı otomobil ile 38 DP 323 plakalı otomobil çarpıştı.

    Çarpışmanın etkisiyle bir otomobil, takla atarak ters döndü.

    3 KİŞİ YARALANDI

    Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı 3 kişiyi ambulanslarla hastanelere kaldırırken, polis ekipleri ise inceleme yaptı.

    Bir süre trafiğe kapanan yol, çekici ve vatandaşların yardımıyla otomobillerin bulunduğu yerden kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı.

    Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

    Kayseri'de kaza yapan otomobil ters döndü: 3 yaralı ViDEO


    Kayseri de kaza yapan otomobil ters döndü: 3 yaralı #1

    Kayseri de kaza yapan otomobil ters döndü: 3 yaralı #2

    Kayseri de kaza yapan otomobil ters döndü: 3 yaralı #3

    Kayseri de kaza yapan otomobil ters döndü: 3 yaralı #4

    Kayseri de kaza yapan otomobil ters döndü: 3 yaralı #5

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