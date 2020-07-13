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    Kayseri'de kaza yapan polis memuru hayatını kaybetti

    Bir gün önce nişanlanan polis memuru, memleketine dönerken geçirdiği trafik kazasında anne ve babası ile birlikte yaşamını yitirdi.
    • İHA
    • 13.07.2020 - 13:52
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    Kayseri'de kaza yapan polis memuru hayatını kaybetti

    Kayseri-Ankara kara yolu Kalaba mevkinde, Şanlıurfa'da görevli olan polis memuru Oğuzhan Beyaz yönetimindeki 38 SP 060 plakalı otomobil, 81 FK 155 dorse plakalı tıra arkadan çarptı.

    POLİS MEMURU VE AİLESİ HAYATINI KAYBETTİ

    Kazada polis memuru Oğuzhan Beyaz, babası Bekir ve annesi Nurten Beyaz olay yerinde hayatını kaybederken, otomobilde bulunan 1 kişi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

    Kayseri'de kaza yapan polis memuru hayatını kaybetti #1

    BİR GÜN ÖNCE NİŞANLANDI

    Kazada hayatını kaybeden polis memuru Beyaz'ın 1 gün önce Antalya'da nişanlandığı, nişandan memleketi olan Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesine döndükleri öğrenildi.

    Hayatını kaybeden Beyaz ailesinin cenazeleri, işlemlerim tamamlanmasının ardından Boğazlıyan'da defnedileceği öğrenildi.

    Kayseri'de kaza yapan polis memuru hayatını kaybetti #2

    Kayseri'de kaza yapan polis memuru hayatını kaybetti #3

    Kayseri'de kaza yapan polis memuru hayatını kaybetti #4

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