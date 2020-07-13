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Kayseri'de kaza yapan polis memuru hayatını kaybetti

Kayseri'de kaza yapan polis memuru hayatını kaybetti

Bir gün önce nişanlanan polis memuru, memleketine dönerken geçirdiği trafik kazasında anne ve babası ile birlikte yaşamını yitirdi.