Kayseri'de kaza yapan sürücü polis ekiplerine tepki gösterdi Kayseri'de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla atarak yol kenarındaki su kanalı bariyerlerinin üzerine devrildi. Alkol testine girmeyi reddeden sürücü ambulansa bindiği sırada kaza yerine gelen yakınlarının polis ekipleri ile tartışması sonucu ambulanstan inerek, polis ekiplerine tepki gösterdi.

DHA

Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Yıldırımbeyazıt Mahallesi'nde Murat B. (44) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla atarak yol kenarındaki su kanalı bariyerlerine devrildi.

Kazada sürücü Murat B. yaralanırken çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonrası otomobilde sıkışan sürücü bulunduğu yerden kurtarıldı.

Yakınları polis ekipleriyle tartıştı

Murat B. sağlık ekipleri tarafından ambulansa bindirilirken bu sırada kaza yerine gelen bir yakını otomobilin altına bakmak istedi.

Polis ekiplerinin engel olması sonrası tartışma çıktı.

Çıkan tartışma sonrası yaralı sürücü Murat B. ambulanstan inerek yakınlarına müdahale eden polis ile tartışmaya başladı.

Bir süre ambulansa binmeyen ve tedavi olmayı reddeden Murat B., "Çocuğa neden bağırıyorsun? Bırakın beni" diye polis ekiplerine tepki gösterdi.

Polis ekiplerinin bir süre ikna etmeye çalıştığı Murat B. ambulansa binerek Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Murat B.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Ehliyetine el konuldu

Öte yandan otomobil sürücüsü Murat B.'ye alkol testine girmeyi reddettiği için 20 bin 300 lira para cezası kesildi.

Alkollü araç kullandığı gerekçesiyle de ehliyetine 2 yıl süre ile el konuldu.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)