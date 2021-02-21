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    Kayseri'de kaza yapan sürücüye sokağa çıkma cezası

    Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde otomobiliyle kaza yapan alkollü sürücüye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden ceza kesildi.
    • AA
    • 21.02.2021 - 08:39
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    Kayseri'de kaza yapan sürücüye sokağa çıkma cezası

    Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde A.S'nin kullandığı otomobil, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Kızılırmak Caddesi'nde yol kenarındaki direğe çarparak takla attı.

    YARA ALMADAN KURTULDU

    Kazadan yara almadan kurtulan sürücünün 0,88 promil alkollü olduğunun tespit edildiği öğrenildi.

    İHLAL CEZASI KESİLDİ

    Otomobiliyle kaza yapan alkollü sürücüye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden ceza yazıldı.

    Kayseri kaza

    Kayseri kaza

    Kayseri kaza

    Kayseri kaza

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