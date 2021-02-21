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- Kayseri'de kaza yapan sürücüye sokağa çıkma cezası
Kayseri'de kaza yapan sürücüye sokağa çıkma cezası
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde otomobiliyle kaza yapan alkollü sürücüye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden ceza kesildi.
- AA
- 21.02.2021 - 08:39
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde A.S'nin kullandığı otomobil, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Kızılırmak Caddesi'nde yol kenarındaki direğe çarparak takla attı.
YARA ALMADAN KURTULDU
Kazadan yara almadan kurtulan sürücünün 0,88 promil alkollü olduğunun tespit edildiği öğrenildi.
İHLAL CEZASI KESİLDİ
Otomobiliyle kaza yapan alkollü sürücüye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden ceza yazıldı.