Bir otomobile kaza yaptıran şahıslar, sürücünün boş anından faydalanarak, otomobilin içindeki 15 bin lirayı çalıp kayıplara karıştı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, 38 KE 924 plakalı kamyonet, galerici olduğu öğrenilen O.C.İ.'nin kullandığı 38 ADE 016 plakalı otomobile çarptı.

SÜRÜCÜYÜ OYALAYIP PARASINI ÇALDILAR

O.C.İ. kazanın ardından aracından düşen parçaları almak için yola doğru ilerlediğinde, kamyonet içerisindeki bir başka şahıs ise otomobilin koltuğunda bulunan 15 bin lirayı alarak kamyonete koştu.

Kamyonetle kaçan şahıslar kayıplara karışırken, ihbar üzerine, olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Kayseri'de kaza yaptırdıkları sürücünün parasını çaldılar

ŞÜPHELİLER ARANIYOR

Olay yerine gelen polis ekipleri araç üzerinde incelemelerde bulundu.

Kazaya karışan otomobil incelemelerin ardından çekici ile kaldırılırken, polis ekipleri kaçan şahısların yakalanması için çalışma başlattı.