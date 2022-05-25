Kayseri'de kazada yaşamını yitiren Sedef, toprağa verildi

Kamyona arkadan çarpan otomobilde hayatını kaybeden ve 3 ay sonra evlenecek olan 19 yaşındaki Sedef Sondaş, tabutunun üzerine konulan gelinlikle son yolculuğuna uğurlandı.

Kayseri-Niğde Karayolu'nun Saraycık Mahallesi mevkisinde İbrahim Güreşçi kontrolündeki otomobil, Abdullah Dumlu yönetimindeki asfalt yüklü kamyona kamyona çarptı.

DHA'nın haberine göre; kazada, otomobildeki sürücü ile yolcular Sedef Sondaş, Canan Sondaş (19) ve Elif Rabia Çukadaro (15) hayatını kaybederken, Galip Sondaş ise ağır yaralandı.

Çevredeki diğer sürücülerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

4 kişi hayatını kaybetti

Sağlık ekipleri, yaralıyı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Jandarma ekiplerinin çalışmasının ardından yaşamını yitiren 4 kişi ise otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Gelinliği tabutunun üzerine konuldu

Otopsi işlemlerinin tamamlanmasıyla ölenlerin cansız bedenleri ailelerine teslim edildi. Kayseri Cemevi'ne getirilen Sedef Sondaş'ın tabutunun üzerine gelinliği konuldu.

Ağustos ayında evlilik planları yaptığı öğrenilen Sondaş'ın, kuzenleri ile gezmek için Kapadokya'ya gittiği, dönüş yolunda kazanın meydana geldiği öğrenildi.

Toprağa verildiler

Sondaş, kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içinde İldem Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Öte yandan yaşamını yitiren Canan Sondaş Argıncık Mezarlığı'nda, Elif Rabia Çukadaro Şehir Mezarlığı'nda, İbrahim Güreşci ise Sarıoğlan ilçesinde toprağa verildi.





































