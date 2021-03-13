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Kayseri'de kazı çalışması sırasında üzerine otomobil düşen belediye işçisi öldü

Kayseri'de kazı çalışması sırasında üzerine otomobil düşen belediye işçisi öldü

Melikgazi'de yapılan bir kazı çalışmasında çalışan bir işçinin üzerine yoldan geçen bir otomobil düştü.