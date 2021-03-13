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- Kayseri'de kazı çalışması sırasında üzerine otomobil düşen belediye işçisi öldü
Kayseri'de kazı çalışması sırasında üzerine otomobil düşen belediye işçisi öldü
Melikgazi'de yapılan bir kazı çalışmasında çalışan bir işçinin üzerine yoldan geçen bir otomobil düştü.
- AA
- 13.03.2021 - 22:25
Mimarsinan Mahallesi Malazgirt Bulvarı'nda Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ekipleri bariyer ve şerit çekerek çalışmaya başladı.
KAZI ÇALIŞMASINA DÜŞEN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ KAÇTI
Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 38 GR 485 plakalı otomobil bu sırada bariyerleri aşıp çalışma yapılan kanaldaki bir işçinin üzerine düştü. Sürücü daha sonra olay yerinden kaçtı.
İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ
Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin hayatını kaybettiğini belirlediği işçi Ahmet Baykan'ın (53) cesedi kanaldan çıkarılarak Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaçan sürücünün yakalanması için çalışmalar sürüyor.