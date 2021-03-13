Euro
9.0546
0.87%
Dolar
7.5668
1.22%
Altın
419.34
1.19%
Borsa
1.557
0.06%
Bitcoin
463.500
7.35%
EXEN Coin
14.51
-1.42%
6ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 6 C

    Kayseri'de kazı çalışması sırasında üzerine otomobil düşen belediye işçisi öldü

    Melikgazi'de yapılan bir kazı çalışmasında çalışan bir işçinin üzerine yoldan geçen bir otomobil düştü.
    • AA
    • 13.03.2021 - 22:25
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kayseri'de kazı çalışması sırasında üzerine otomobil düşen belediye işçisi öldü

    Mimarsinan Mahallesi Malazgirt Bulvarı'nda Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ekipleri bariyer ve şerit çekerek çalışmaya başladı.

    KAZI ÇALIŞMASINA DÜŞEN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ KAÇTI

    Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 38 GR 485 plakalı otomobil bu sırada bariyerleri aşıp çalışma yapılan kanaldaki bir işçinin üzerine düştü. Sürücü daha sonra olay yerinden kaçtı.

    İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

    Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin hayatını kaybettiğini belirlediği işçi Ahmet Baykan'ın (53) cesedi kanaldan çıkarılarak Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

    Kaçan sürücünün yakalanması için çalışmalar sürüyor.

    Kayseri de kazı çalışması sırasında üzerine otomobil düşen belediye işçisi öldü #1

    Kayseri de kazı çalışması sırasında üzerine otomobil düşen belediye işçisi öldü #2

    Kayseri de kazı çalışması sırasında üzerine otomobil düşen belediye işçisi öldü #3

    Kayseri de kazı çalışması sırasında üzerine otomobil düşen belediye işçisi öldü #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir