Kayseri'de kendi karısını öldürmeye geldi: Görevlinin karısını öldürdü

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir buçuk yıldır boşanma aşamasında olduğu Y.Ş.'nin ilçeye bağlı Köşk Mahallesi Yuva Sokak'taki evine girmeye çalışan 51 yaşındaki İ.Ş., kapıyı açamayınca binanın dışına çıktı.

Bina girişinde görevlinin 36 yaşındaki eşi M.G. ile karşılaşan İ.Ş., M.G.'yi çok sayıda bıçak darbesi ile yaraladı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

İ.Ş. olayın ardından kaçarken, durumun bildirilmesi üzerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan M.G., kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, kaçan İ.Ş. ise polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.