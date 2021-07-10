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Kayseri'de kendisini ve kız arkadaşını eve kilitleyen madde bağımlısına operasyon

Kayseri'de kendisini ve kız arkadaşını eve kilitleyen madde bağımlısına operasyon

Kayseri'de madde bağımlısı olan B.Y. sevgilisi B.T ile kaldığı evin balkonuna çıkarak bağırmaya ve şu şişeleri atınca, olay yerine Özel Harekat polisi tarafından gözaltına alındı.