Euro
10.2926
-0.23%
Dolar
8.6581
-0.4%
Altın
503.54
-0.1%
Borsa
1.378
0.39%
Bitcoin
294.300
1.93%
EXEN Coin
27.08
-1.23%
22ºC
İstanbul
Güneşli 22 C

    Kayseri'de kendisini ve kız arkadaşını eve kilitleyen madde bağımlısına operasyon

    Kayseri'de madde bağımlısı olan B.Y. sevgilisi B.T ile kaldığı evin balkonuna çıkarak bağırmaya ve şu şişeleri atınca, olay yerine Özel Harekat polisi tarafından gözaltına alındı.
    • DHA
    • 10.07.2021 - 07:19
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kayseri'de kendisini ve kız arkadaşını eve kilitleyen madde bağımlısına operasyon

    Kayseri'nin Talas ilçesine bağlı Tablakaya mahallesindeki 8 katlı apartmanının son katındaki dairede kız arkadaşı B.T. ile birlikte kalan uyuşturucu bağımlısı B.Y. (26), sinir krizi geçirerek balkona çıkıp bağırmaya ve bazı eşyalar atmaya başladı.

    KAPIYI AÇMADI, REHİNE ŞÜPHESİYLE ÖZEL HAREKAT ÇAĞRILDI

    İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polislere kapıyı açmayacağını söyleyen B.Y. su şişelerini balkondan attı.  Evde sevgilisinin olduğunu belirleyen polis, kadının rehin alınmış ihtimali üzerinde durarak olayın yaşandığı apartmana özel harekat polisi istedi.

    Kayseri de kendisini ve kız arkadaşını eve kilitleyen madde bağımlısına operasyon #1

    ÖZEL HAREKAT KAPIYI KIRDI, GENCİ GÖZALTINA ALTI

    B.Y. eve gelen özel harekat polislerine kapıyı açmayınca polis koçbaşı ile kapıyı kırıp içeriye girdi. 2 saat süren olayda gözaltına alınan madde bağımlısı B.Y. polis otosuna bindirildi. 3 gündür sevgilisinin evinde kalan B.T. ise yaşadığı korku nedeniyle ambulansla hastaneye götürüldü.  Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

     

     

    Kayseri de kendisini ve kız arkadaşını eve kilitleyen madde bağımlısına operasyon #2

    Kayseri de kendisini ve kız arkadaşını eve kilitleyen madde bağımlısına operasyon #3

    Kayseri de kendisini ve kız arkadaşını eve kilitleyen madde bağımlısına operasyon #4

    Kayseri de kendisini ve kız arkadaşını eve kilitleyen madde bağımlısına operasyon #5

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir