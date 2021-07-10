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- Kayseri'de kendisini ve kız arkadaşını eve kilitleyen madde bağımlısına operasyon
Kayseri'de kendisini ve kız arkadaşını eve kilitleyen madde bağımlısına operasyon
- DHA
- 10.07.2021 - 07:19
Kayseri'nin Talas ilçesine bağlı Tablakaya mahallesindeki 8 katlı apartmanının son katındaki dairede kız arkadaşı B.T. ile birlikte kalan uyuşturucu bağımlısı B.Y. (26), sinir krizi geçirerek balkona çıkıp bağırmaya ve bazı eşyalar atmaya başladı.
KAPIYI AÇMADI, REHİNE ŞÜPHESİYLE ÖZEL HAREKAT ÇAĞRILDI
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polislere kapıyı açmayacağını söyleyen B.Y. su şişelerini balkondan attı. Evde sevgilisinin olduğunu belirleyen polis, kadının rehin alınmış ihtimali üzerinde durarak olayın yaşandığı apartmana özel harekat polisi istedi.
ÖZEL HAREKAT KAPIYI KIRDI, GENCİ GÖZALTINA ALTI
B.Y. eve gelen özel harekat polislerine kapıyı açmayınca polis koçbaşı ile kapıyı kırıp içeriye girdi. 2 saat süren olayda gözaltına alınan madde bağımlısı B.Y. polis otosuna bindirildi. 3 gündür sevgilisinin evinde kalan B.T. ise yaşadığı korku nedeniyle ambulansla hastaneye götürüldü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.