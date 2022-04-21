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- Kayseri’de, kesinleşmiş 61 yıl hapis cezası olan kadın yakalandı
Kayseri’de, kesinleşmiş 61 yıl hapis cezası olan kadın yakalandı
Hırsızlık ve mala zarar verme suçlarından hakkında 61 yıl 7 ay 10 gün hapis cezası bulunan D.Ç., saklandığı eve düzenlenen operasyonla yakalandı.
- 21.04.2022 - 16:59
Kayseri’de, 8 ayrı 'hırsızlık' ve 'mala zarar verme' suçlarından hakkında toplam 61 yıl 7 ay 10 gün hapis cezası bulunan D.Ç. (28), ekipleri harekete geçirdi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, tarafından başlatılan çalışmalar neticesinde, hükümlü kadının Melikgazi ilçesi Mimarsinan Mahallesi'ndeki bir evde saklandığı belirlendi.
Cezaevine gönderildi
DHA’nın haberine göre; D.Ç. isimli kadına eve düzenlenen operasyonla yakalandı.
Gözaltına alınan kadın hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kayseri’de, kesinleşmiş 61 yıl hapis cezası olan kadın yakalandı VİDEO