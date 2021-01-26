Kayseri'de kısıtlamada uyuşturucu ile yakalanan sürücüye gözaltı

Kayseri'de kısıtlamada uyuşturucu ile yakalanan sürücüye gözaltı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında uyuşturucu ile yakalanan sürücüye 3 bin 150 TL para cezası kesilerek, gözaltına alındı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında polis ekipleri denetimlerde bulundu.

Bu kapsamda Kayseri’nin Melikgazi ilçesi Kazımkarabekir Mahallesi’nde uygulama yapan polis, F.Y. yönetimindeki 38 AED 917 plakalı otomobili durdurmak istedi.

Polisin ‘dur’ ihtarına uymayan sürücü kaçmaya çalıştı.

CEZAYI KESİP, GÖZALTINA ALDILAR

Polis ile yaşanan kovalamaca sonucu araç, Keykubat Mahallesi Güllübahçe Caddesi’nde durduruldu.

Şüphelinin üzerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirilirken, sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığı gerekçesiyle 3 bin 150 TL para cezası uygulandı.

Sürücü, uyuşturucu nedeniyle de gözaltına alındı.