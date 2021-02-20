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    Kayseri'de kısıtlamayı delen 3 kişi, 40 kilometrelik kovalamacada yakalandı

    Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde otomobille polisten kaçmaya çalışan 3 şüpheli, yaklaşık 40 kilometrelik kovalamacanın ardından kaza yapınca yakalandı.
    • AA
    • 20.02.2021 - 07:44
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    Kayseri'de kısıtlamayı delen 3 kişi, 40 kilometrelik kovalamacada yakalandı

    Kayseri'de polisi peşlerine takan otomobildeki 3 şüpheli, 40 kilometre süren kovalamacada kaza yapınca yakalandılar.

    DUR İHTARINA UYMAYIP KAÇTILAR

    Kocasinan Bulvarı'nda uygulama yapan ekipler, 38 AAY 523 plakalı otomobili durdurmak istedi.

    Kayseri de kısıtlamayı delen 3 kişi, 40 kilometrelik kovalamacada yakalandı #1

    40 KİLOMETRE KAÇTILAR, KAZA YAPTILAR

    İhtara uymayarak kaçan sürücü M.D'nin kullandığı otomobil, yaklaşık 40 kilometrelik kovalamaca sonucu Oruçreis Mahallesi Ayazpınar Sokak'ta, bir tarlaya yuvarlandı.

    Kayseri de kısıtlamayı delen 3 kişi, 40 kilometrelik kovalamacada yakalandı #2

    BU KEZ YAYA KAÇMAYA ÇALIŞTILAR

    Polis ekipleri sürücü ile araçtaki 2 kişiyi yaya olarak kaçmaya çalışırken gözaltına aldı. Öte yandan buzlanan yolda iki polis aracı da refüje düşerek kaza yaptı.

    Kayseri de kısıtlamayı delen 3 kişi, 40 kilometrelik kovalamacada yakalandı #3

    3 KİŞİYE DE 5 AYRI CEZA KESİLDİ

    Sürücü ile diğer yolculara ehliyetsiz araç kullanma, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etme, trafiği tehlikeye düşürme ve polisin ikazına uymadığı için ceza kesildi.

    Kayseri de kısıtlamayı delen 3 kişi, 40 kilometrelik kovalamacada yakalandı #4

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