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    Kayseri'de kısıtlamayı ihlal eden şüphelilerin üzerinde uyuşturucu çıktı

    Sokağa çıkma kısıtlamalarının başladığı saatlerde gece bekçilerinin 'dur' ihtarına uymayan iki şüpheli saklandıkları duvar dibinde yakalandı. Şüphelilerin üzerinde 40 gram uyuşturucu ele geçirildi.
    • DHA
    • 11.01.2021 - 07:17
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    Kayseri'de kısıtlamayı ihlal eden şüphelilerin üzerinde uyuşturucu çıktı

    Kayseri’nin Kocasinan ilçesi Yenidoğan mahallesi Aydıncık Sokak’ta devriye gezen bekçiler, iki kişiyi gördü.

    Bekçilerin 'dur' ihtarına uymayan şüpheliler, ara sokaklara kaçtı.

    26 PAKET UYUŞTURUCU ÇIKTI

    Bekçi ve polislerin takibi sonucu iki şüpheli, saklandıkları duvar dibinde yakaladı. Şüphelilerin yapılan üst aramasında 26 paket halinde yaklaşık 40 gram uyuşturucu ele geçirildi.

    Gözaltına alınan iki şüpheli sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

    Kayseri de kısıtlamayı ihlal eden şüphelilerin üzerinde uyuşturucu çıktı #1

    Kayseri de kısıtlamayı ihlal eden şüphelilerin üzerinde uyuşturucu çıktı #2

    Kayseri de kısıtlamayı ihlal eden şüphelilerin üzerinde uyuşturucu çıktı #3

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