Dolar
6.8546
-0.0306%
Euro
7.7331
0.5134%
Altın
1770.83
-0.0378%
Borsa
115146.04
0.4165%
G. Altın
390.345
-0.086%
Bitcoin
62470.49
-2.1048%
28ºC
İstanbul
Güneşli 28 C

    Kayseri'de, kıskandığı kadını bıçakladı

    Kıskançlık krizine girerek tartıştığı kadını 10 yerinden, araya giren marketçiyi ise 2 yerinden bıçaklayan şahıs gözaltına alındı.
    • İHA
    • 29.06.2020 - 13:37
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Kayseri'de, kıskandığı kadını bıçakladı #1

    Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Mimarsinan Mahallesi'nde, Abdurrahman E. ile Güner A. arasında kıskançlık yüzünden tartışma çıktı.

    KAÇMAYA ÇALIŞAN KADIN BIÇAKLANDI

    Çıkan tartışmada Abdurrahman E. kaçarak markete giren Güner A.'yı 10 yerinden bıçaklayarak yaraladı. Araya giren marketçi Mustafa A. da sırtından ve kolundan bıçaklanarak yaralandı.

    YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

    Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Sağlık ekipleri Güner A.'yı Kayseri Şehir Hastanesi'ne, sırtından ve kolundan yaralanan Mustafa A.'yı ise Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

    Kayseri'de, kıskandığı kadını bıçakladı #2

    SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

    Olay yerinde gözaltına alınan zanlı Abdurrahman E. ise Güner A. tarafından kandırıldığını ve duyguları ile oynandığını ileri sürdü.

    Polis ekipleri olay ile ilgili  işlem başlatıldığını bildirdi.

    Kayseri'de, kıskandığı kadını bıçakladı #3

    Kayseri'de, kıskandığı kadını bıçakladı #4

    Görüş Bildir