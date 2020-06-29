Kayseri'de, kıskandığı kadını bıçakladı

Kıskançlık krizine girerek tartıştığı kadını 10 yerinden, araya giren marketçiyi ise 2 yerinden bıçaklayan şahıs gözaltına alındı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Mimarsinan Mahallesi'nde, Abdurrahman E. ile Güner A. arasında kıskançlık yüzünden tartışma çıktı.

KAÇMAYA ÇALIŞAN KADIN BIÇAKLANDI

Çıkan tartışmada Abdurrahman E. kaçarak markete giren Güner A.'yı 10 yerinden bıçaklayarak yaraladı. Araya giren marketçi Mustafa A. da sırtından ve kolundan bıçaklanarak yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri Güner A.'yı Kayseri Şehir Hastanesi'ne, sırtından ve kolundan yaralanan Mustafa A.'yı ise Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

Olay yerinde gözaltına alınan zanlı Abdurrahman E. ise Güner A. tarafından kandırıldığını ve duyguları ile oynandığını ileri sürdü.

Polis ekipleri olay ile ilgili işlem başlatıldığını bildirdi.