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    Kayseri'de kız arkadaşına intihar mesajı atan şahıs yaralı kurtarıldı

    Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde kız arkadaşına mesaj atan şahıs, polis tarafından yaralı olarak kurtarıldı.
    • İHA
    • 24.01.2021 - 04:16
    • Güncelleme : 24.01.2021 - 05:08
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    Kayseri'de kız arkadaşına intihar mesajı atan şahıs yaralı kurtarıldı

    Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Hunat Mahallesi Yanıkoğlu Caddesi üzerinde Bayram H., kız arkadaşına intihar edeceğine dair mesaj attı.

    KENDİNİ BIÇAKLA YARALADI

    Kız arkadaşının durumu bildirmesi üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polisin ikna çalışmasına cevap vermeyen Bayram H., evde kendisine bıçakla zarar vermeye başladı.

    Kayseri'de kız arkadaşına intihar mesajı atan şahıs yaralı kurtarıldı-Video

    Kayseri de kız arkadaşına intihar mesajı atan şahıs yaralı kurtarıldı #1

    İKNA EDİLEMEDİ, İTFAİYE VE POLİS MÜDAHALE ETTİ

    Bayram H.’nin kız arkadaşı da ikna edebilmek için olay yerine geldi. Bayram H.’nin yaklaşık 3 saat süren ikna çalışmalarına olumlu yanıt vermemesi üzerine ekipler itfaiye yardımıyla eve girdi.

    Kayseri de kız arkadaşına intihar mesajı atan şahıs yaralı kurtarıldı #2

    Yaralı olarak evden çıkarılan Bayram H., ambulansla hastaneye götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Kayseri de kız arkadaşına intihar mesajı atan şahıs yaralı kurtarıldı #3

    Kayseri de kız arkadaşına intihar mesajı atan şahıs yaralı kurtarıldı #4

    Kayseri de kız arkadaşına intihar mesajı atan şahıs yaralı kurtarıldı #5

    Kayseri de kız arkadaşına intihar mesajı atan şahıs yaralı kurtarıldı #6

    Kayseri de kız arkadaşına intihar mesajı atan şahıs yaralı kurtarıldı #7

    Kayseri de kız arkadaşına intihar mesajı atan şahıs yaralı kurtarıldı #8

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