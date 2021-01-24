Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde kız arkadaşına mesaj atan şahıs, polis tarafından yaralı olarak kurtarıldı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Hunat Mahallesi Yanıkoğlu Caddesi üzerinde Bayram H., kız arkadaşına intihar edeceğine dair mesaj attı.

KENDİNİ BIÇAKLA YARALADI

Kız arkadaşının durumu bildirmesi üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polisin ikna çalışmasına cevap vermeyen Bayram H., evde kendisine bıçakla zarar vermeye başladı.

Kayseri'de kız arkadaşına intihar mesajı atan şahıs yaralı kurtarıldı-Video

İKNA EDİLEMEDİ, İTFAİYE VE POLİS MÜDAHALE ETTİ

Bayram H.’nin kız arkadaşı da ikna edebilmek için olay yerine geldi. Bayram H.’nin yaklaşık 3 saat süren ikna çalışmalarına olumlu yanıt vermemesi üzerine ekipler itfaiye yardımıyla eve girdi.

Yaralı olarak evden çıkarılan Bayram H., ambulansla hastaneye götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.