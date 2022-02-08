Kayseri'de kız meselesi cinayeti sanığının yargılanması başladı

Sokakta tartıştığı Hayri Kara'yı bıçaklayarak öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan Samet Göker, ilk duruşmadaki savunmasında, "Bıçağı kaç defa vurduğumu hatırlamıyorum" dedi.

Geçtiğimiz ekim ayında Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Mehmet Yazar Caddesi'nde karşılaşan Samet Göker (18) ile Hayri Kara (20) arasında, iddiaya göre kız meselesinden tartışma çıktı.

Alevlenen tartışmada Samet Göker, Hayri Kara'yı bıçakla öldürdü.

Cinayet sonrası ise tutuklanan Samet Göker hakkında 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İLK KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Kayseri 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına sanık Göker, şikayetçi Kara Ailesi ve avukatlar katıldı.

"BENİ ÖLDÜRECEĞİNİ DÜŞÜNÜP BIÇAKLADIM"

Savunmasında, Hayri Kara ile aralarında husumet olduğunu ve olay günü kendisini darbettiğini öne süren Göker, "Daha önce beni darbedip, hakaret etmişti. Olay günü de elini beline atmıştı. Bir an silah ya da bıçak çıkararak beni öldürecek, düşüncesiyle üzerimdeki meyve bıçağına benzer bir bıçak ile birkaç kez vurdum

"KAÇ KEZ SAPLADIM HATIRLAMIYORUM"

Olayın şokuna girdim ardından bıçağı kaç defa vurduğumu hatırlamıyorum. Yukarıdan da 2 kişi geliyordu. Hayri'nin arkadaşları zannettiğim için korkarak kaçtım. Babamın yanına gidip olayı anlattım ve polise gidip teslim oldum." dedi.

"ELLERİNDE BIÇAKLARLA OĞLUMU BEKLEMİŞLER"

Şikayetçi olduğunu söyleyen anne D.B. ise sanık Göker'in savunmalarının yalan olduğunu söyleyerek, "Oğlumun bir derdi sıkıntısı olsa benimle dertleşir ve bana anlatırdı. 'Oğlum N.S. isimli kızdan uzak dur. Senin anlattığın kadarıyla bu oğlan sana pusu kurar. Bizim ciğerimizi yakma' dedim. 'Tamam, anne söz' dedi. Sanık yalan söylüyor. Samet'in arkadaşları ellerinde bıçaklarla oğlumu bekliyorlarmış sonra iki tarafı da tanıyan bir ağabeyleri, olayı sakinleştirmiş. Şikayetçiyim." diye konuştu.

DURUŞME ERTELENDİ; CEP TELEFONU İNCELENECEK

Savunmaların ardından mahkeme heyeti, Samet Göker'in tutukluluk halinin devamına karar verdi. Göker'in olay tarihinde kullandığı cep telefonunun HTS analiz raporunun alınması ve bazı tanıkların dinlenmesi kararlaştırılarak, duruşma ertelendi.