Kayseri'de kızına 12 yıl cinsel istismarda bulunan şahsa 48 yıl hapis

31 yaşındaki kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan M.K., 48 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri'de yaşayan ve 2007 yılından beri babası M.K. (57) tarafından cinsel istismara uğradığını iddia eden 31 yaşındaki T.K., savcılığa giderek şikayette bulundu.

Şikayet üzerine gözaltına alınan baba M.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

M.K. hakkında, 'cinsel istismar' ve 'hürriyeti yoksun kılma' suçlarından dava açıldı.

"SUÇSUZUM, BERATİMİ İSTİYORUM"

Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen karar duruşmasında tutuklu sanık M.K., "Kesinlikle cinsel istismarda bulunmadım. Suçsuzum. Beraatimi istiyorum." dedi.

48 YIL HAPİS CEZASI

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık M.K.'yi, 'cinsel istismar' suçundan 38 yıl, 'hürriyeti yoksun kılma' suçundan da 10 yıl olmak üzere toplam 48 yıl hapis cezasına çarptırdı.

"HAYATIMI MAHVETTİ"

Öte yandan T.K.'nin savcılık ifadesinde, "Beni taciz eden bu adamdır. Artık bıktım. Ne kadar evlilik yaptıysam sorumlusu babamdır. Benim hayatımı mahveden bu adamın en ağır cezayı almasını istiyorum." dediği ortaya çıktı.