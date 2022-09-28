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    Kayseri’de kızını istismar ederken video çeken sapık babaya 26 yıl 8 ay ceza

    5 yaşındaki kızını istismar eden, bunu yaparken de video çeken, sonrasında ise görüntüleri sosyal medyadan bir kişiye attığı belirlenen baba, 26 yıl 8 ay hapis cezası aldı.
    • 28.09.2022 - 17:50
    • Güncelleme : 28.09.2022 - 17:51
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    Kayseri’de kızını istismar ederken video çeken sapık babaya 26 yıl 8 ay ceza

    Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde yaşayan O.Y. (30) isimli şahıs, iddiaya göre 5 yaşındaki kızı M.Y.'ye istismarda bulundu, bu anları da video kaydına alarak, sosyal medyadan bir kişiye attı.

    Sosyal medyadan tanıştığı bu kişiye eşinin ve başka isimlerin de videolarını attığı iddia edilen şüpheli O.Y., şikayet üzerine gözaltına alındı.

    Karar duruşması

    Nöbetçi mahkemeye sevk edilen O.Y., 'sarkıntılık suretiyle çocuğun cinsel istismarı' suçundan tutuklanarak, cezaevine konuldu.

    Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında, tutuklu sanık O.Y. ile şikayetçi eşi hazır bulundu.

    “Kızımın vücudunu ellerken video kaydına aldım”

    Hakkındaki iddiaları kabul eden sanık O.Y., “Kızımın vücudunu ellerken video kaydına aldım. Videoları tanımadığım kişiye sosyal medya hesabından attım. Eşimin de videosunu çekip aynı kişiye attım. Başkalarının da görüntülerini çekip atıyordum. Böyle bir olaydan dolayı karşınıza çıktığım için çok pişmanım.” dedi.

    26 yıl 8 ay hapis cezası aldı

    Sanığın eşi de şikayetçi olduğunu belirterek, kocasının cezalandırılmasını istedi.

    DHA’nın haberine göre mahkeme heyeti, sanık O.Y.'yi, 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan 20 yıl, 'müstehcenlik' suçundan da 6 yıl 8 ay olmak üzere toplam 26 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırarak, tutukluluk halinin devamına karar verdi.


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