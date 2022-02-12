Kayseri'de kızını öldüren baba: Korkudan üzerimdeki bıçağı sağa sola savurdum

Kızını bıçaklayarak öldüren ve ağırlaştırılmış müebbetle dava açılan Basri Karakulak, ifadesinde "Kızımın çok sinirli olduğunu görünce korkudan üzerimdeki bıçağı sağa sola savurdum."dedi.

Kayseri'nin Talas ilçesi Tablakaya Mahallesi'nde yaşayan Basri Karakulak, kızı Şahinder Karakulak ile eşini darbettiği iddiasıyla tartıştı.

TARTIŞTIĞI KIZINI BIÇAKLA ÖLDÜRDÜ

Tartışma kavgaya dönüştü. Basri Karakulak, üzerindeki bıçakla 2 çocuk annesi kızını boğazından bıçaklayıp öldürdü. Karakulak, ardından polisi arayıp kızının öldüğünü söyledi.

TUTUKLANDI

Cinayet şüphelisi Basri Karakulak, tutuklanıp cezaevine gönderildi.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame düzenlendi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS İSTEMİ

Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nin kabul ettiği iddianamede, Basri Karakulak hakkında, 'kızı kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istendi.

"KORKUDAN ÜZERİMDEKİ BIÇAĞI SAĞA SOLA SAVURDUM"

İddianamede ifadesine yer verilen Basri Karakulak, kızı Şahinder Karakulak ile komşu olduklarını anlatarak, "Kızım benim üst katımda oturuyordu. Şiddetli bağırma sesleri geldi. Yukarı çıktım. Şahinder, eşimin saçından tutmuş bağırıyordu. Onları ayırmak istedim. Bu sefer benim üzerime yürümeye başladı. Beni döveceğini düşündüm. Daha önce bana hiç şiddet uygulamadı. Ben de ona bir tokat dahi atmamıştım. Çok sinirli olduğunu görünce korkudan üzerimdeki bıçağı sağa sola savurdum.

"ÇOK PİŞMANIM"

O korkmayıp, üzerime geldi. Bıçağın değip değmediğini görmedim. Şiddetli kan gelince korktum. Şahinder de yavaşça dizinin üstüne çöktü. Polisi arayıp, öldüğünü söyledim. Öldürme kastıyla davranmadım. Olay bir anda gelişti. Kendimi savunmak için bıçağı savurdum. Boynuna isabet etti. Çok pişmanım ve üzgünüm." ifadelerini kullandı.

YENİDEN YARGILANACAK

Sanık Basri Karakulak’ın ileriki günlerde yargılanmasına başlanacak.









