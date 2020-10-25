Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde eşi tarafından bıçaklanarak ağır yaralanan kadın, canını kurtarmak için balkondan atladı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Yenişehir Mahallesi Huzur Caddesi'nde meydana gelen olayda Tuğba D. (35), alkollü eşi Emrah D. (38) ile henüz öğrenilemeyen nedenle tartışmaya başladı.

EŞİ BIÇAKLAYINCA BALKONA KAÇTI

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Emrah D, eşini bıçakla yaraladı. Vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan kadın balkona kaçtı.

Kayseri'de kocasının bıçakladığı kadın, balkondan atladı-Video

HAYATI İÇİN BALKONDAN ATLADI

Eşinin kendisini bıçaklamaya devam etmesi üzerine Tuğba D, birinci kattaki balkondan atlayarak yardım istedi.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, 2 çocuk annesi kadını Kayseri Şehir Hastanesine kaldırdı.

SALDIRGAN KOCA GÖZALTINDA

Polis tarafından gözaltına alınan Emrah D, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Ağır yaralanan kadının hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.