Dolar
7.9671
0.3691%
Euro
9.4492
0.6143%
Altın
1901.9
-0.1155%
Borsa
1190.63
-0.6417%
G. Altın
487.203
0.2495%
Bitcoin
102982.54
-0.5434%
EXEN Coin
10.72
-2.26%
16ºC
İstanbul
Yer yer bulutlu 16 C

    Kayseri'de kocasının bıçakladığı kadın, balkondan atladı

    Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde eşi tarafından bıçaklanarak ağır yaralanan kadın, canını kurtarmak için balkondan atladı.
    • AA
    • 25.10.2020 - 00:12
    • Güncelleme : 25.10.2020 - 00:52
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Kayseri'de kocasının bıçakladığı kadın, balkondan atladı

    Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Yenişehir Mahallesi Huzur Caddesi'nde meydana gelen olayda Tuğba D. (35), alkollü eşi Emrah D. (38) ile henüz öğrenilemeyen nedenle tartışmaya başladı.

    EŞİ BIÇAKLAYINCA BALKONA KAÇTI

    Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Emrah D, eşini bıçakla yaraladı. Vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan kadın balkona kaçtı.

    Kayseri'de kocasının bıçakladığı kadın, balkondan atladı-Video

    Kayseri de kocasının bıçakladığı kadın, balkondan atladı #1

    HAYATI İÇİN BALKONDAN ATLADI

    Eşinin kendisini bıçaklamaya devam etmesi üzerine Tuğba D, birinci kattaki balkondan atlayarak yardım istedi.

    Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, 2 çocuk annesi kadını Kayseri Şehir Hastanesine kaldırdı.

    Kayseri de kocasının bıçakladığı kadın, balkondan atladı #2

    SALDIRGAN KOCA GÖZALTINDA

    Polis tarafından gözaltına alınan Emrah D, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

    Ağır yaralanan kadının hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

    Görüş Bildir