Kayseri'de komşu esnaf arasında kavga: 2 yaralı

İki esnaf arasında otopark meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralanırken saldırgan, polis ekiplerine teslim oldu.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Atatürk Bulvarı'ndaki Bütün Apartmanı'nın girişinde emlakçılık yapan K.T. ile medikal malzeme dükkanı bulunan T.A. arasında tartışma çıktı.

Otopark meselesi nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

2 YARALI

K.T., belinden çıkardığı tabanca ile komşusu T.A. ve yanında çalışan A.C.'ye ateş etti. Mermilerin isabet ettiği T.A. ile A.C. yaralandı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılardan A.C. Kayseri Şehir Hastanesi'ne, T.A. da özel bir hastaneye kaldırıldı.

SALDIRGAN TESLİM OLDU

Olayın ardından kaçan K.T., bir süre sonra Reşat Vural Polis Merkezi'ne giderek teslim oldu.