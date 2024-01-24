Kayseri'de komşu esnafların tartışmasında kan aktı

DHA
Kayseri'de dehşet dolu dakikalar yaşandı.
Kocasinan ilçesinde meydana gelen olayda esnaf Y.K., husumetli olduğu esnaf komşusu O.Ö.'nün demir atölyesine gitti.
Bacağından vurdu
Burada ikili arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Y.K., yanında getirdiği tabancayla O.Ö.'yü bacağından yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
O.Ö., ambulansla Kayseri Devlet Hastanesi'ne götülürken, şüpheli gözaltına alındı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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