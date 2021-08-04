Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde, komşu iki grup arasında 'saman tozu' nedeniyle çıkan demir çubuklu kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.

Sarıoğlan ilçesinin Palas Mahallesi'nde geçtiğimiz 31 Temmuz'da meydana gelen olayda, A.B. ve oğlu İsmail B. (27) ile komşuları İ.Y. ve kardeşi B.Y. arasında tartışma çıktı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine şahıslar yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı 4 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Tedavisi devam eden İsmail B., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olaya karışan B.Y. ise tedavisinin ardından gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kayseri'de komşular arasında saman tozu kavgası kanlı bitti VİDEO