Petrol
106.52
-1.67%
Euro
15.91
-0.22%
Dolar
14.75
0.29%
Altın
916.97
-0.61%
Borsa
2473
-3.30%
Bitcoin
584.387
-4.71%
BTXN Coin
28.35
-2.77%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 21 C

    Kayseri'de komşuların hayvanlara su verme kavgası kanlı bitti

    Kayseri Kocasinan'da çeşmeden hayvanlara su verme meselesi nedeniyle komşular arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.
    • 22.04.2022 - 20:44
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kayseri'de komşuların hayvanlara su verme kavgası kanlı bitti

    Saat 17.00 sıralarında Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Saraycık Mahallesinde meydana gelen olayda, mahallede bulunan çeşmeden hayvanlara su verme meselesi nedeniyle komşu iki grup arasında tartışma çıktı.

    Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Adem Taşdemir (28) ile ismi henüz ismi öğrenilemeyen 2 kişi bıçakla yaralandı.

    1 kişi hayatını kaybetti

    DHA'nın haberine göre, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri, yaralıları çeşitli hastanelere kaldırdı.

    Kayseri Şehir Hastanesinde tedaviye alınan ve durumu ağır olan Adem Taşdemir, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmayı jandarma sürdürüyor.

    Kayseri de komşuların hayvanlara su verme kavgası kanlı bitti #1

    Kayseri de komşuların hayvanlara su verme kavgası kanlı bitti #2

    Kayseri de komşuların hayvanlara su verme kavgası kanlı bitti #3

    Kayseri de komşuların hayvanlara su verme kavgası kanlı bitti #4

    Kayseri de komşuların hayvanlara su verme kavgası kanlı bitti #5

    Kayseri de komşuların hayvanlara su verme kavgası kanlı bitti #6


    İlginizi Çekebilir

    Ukrayna ordusu için 3 boyutlu yazıcıyla bariyerler üretiliyor
    Teknoloji

    Ukrayna ordusu için 3 boyutlu yazıcıyla bariyerler üretiliyor

    Borsa ile zengin olacağını bilmiyordu!
    Borsa Robot

    Borsa ile zengin olacağını bilmiyordu!

    Türk piyanist Renan Koen, Carnegie Hall'da dünya prömiyeri yaptı
    Kültür Sanat

    Türk piyanist Renan Koen, Carnegie Hall'da dünya prömiyeri yaptı

    Görüş Bildir