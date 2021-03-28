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    Kayseri'de komşuların motosiklet sesi kavgası: 2 yaralı

    Kocasinan'da iki komşu arasında 'motosiklet sesi' nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
    • DHA
    • 28.03.2021 - 19:53
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    Kayseri'de komşuların motosiklet sesi kavgası: 2 yaralı

    Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Yunusemre Mahallesi Bayraktar Sokak'ta müstakil evde yan yana oturan 2 komşu arasında iddiaya göre, motosiklet sesi nedeniyle tartışma çıktı.

    İKİ KİŞİ SAÇMALARLA YARALANDI

    Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucu aile fertlerinin tamamının karıştığı kavgada, kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tüfekten çıkan saçmalar, A.E.  ve C.E.'nin sırtına isabet etti.

    İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

    2 yaralı sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi ve Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

    Kayseri de komşuların motosiklet sesi kavgası: 2 yaralı #1

    Kayseri de komşuların motosiklet sesi kavgası: 2 yaralı #2

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