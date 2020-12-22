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    Kayseri'de komşusunun garajında ölü bulundu

    Komşusunun garajında park halinde olan aracında ölü bulunan çiftçinin ölümüne yönelik araştırmalar sürüyor.
    • DHA
    • 22.12.2020 - 16:34
    • Güncelleme : 22.12.2020 - 16:43
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    Kayseri'de komşusunun garajında ölü bulundu

    Kayseri'nin Sarız ilçesine bağlı Dallıkavak Mahallesi’nde 61 yaşındaki çiftçi İsmail Akyol’a ulaşamayan yakınları, çevrede aramaya başladı.

    Mahallede yapılan arama sonucu Akyol’un, 38 RU 866 plakalı otomobilini komşusunun garajına park ettiği belirlendi.

    Akyol’u otomobilinin içinde hareketsiz halde bulan yakınları, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi.

    OTOPSİ YAPILACAK

    Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde, Akyol’un yaşamını yitirdiğini belirledi. Jandarma ekiplerinin çalışmasının ardından Akyol’un cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Sarız Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

    KESİN ÖLÜM NEDENİ BEKLENİYOR

    Kalp krizi geçirdiği tahmin edilen İsmail Akyol'un kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

    Kayseri de komşusunun garajında ölü bulundu #1

    Kayseri de komşusunun garajında ölü bulundu #2

    Kayseri de komşusunun garajında ölü bulundu #3

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