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    Kayseri'de komşusunun köpeği tarafından saldırıya uğradı

    Ağaca bağlamaya çalıştığı köpek tarafından ısırılan ve kolundan yaralanan Mehmet Ö., sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
    • AA
    • 11.03.2021 - 21:15
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    Kayseri'de komşusunun köpeği tarafından saldırıya uğradı

    Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Saray Bosna Maahallesi'nde yaşayan 63 yaşındaki Mehmet Ö., komşusunun köpeğini çevredekilere zarar vermesin diye ağaca bağlamak istedi.

    Köpek ise o sırada Mehmet Ö.'ye saldırdı.

    HASTANELİK OLDU

    Çevredekiler tarafından kurtarılan Mehmet Ö. kolundan yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mehmet Ö.,112 Acil Servis ekiplerince Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

    Kayseri'de komşusunun köpeği tarafından saldırıya uğradı VİDEO

    Kayseri de komşusunun köpeği tarafından saldırıya uğradı #1

    Kayseri de komşusunun köpeği tarafından saldırıya uğradı #2

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