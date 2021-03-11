- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Kayseri'de komşusunun köpeği tarafından saldırıya uğradı
Kayseri'de komşusunun köpeği tarafından saldırıya uğradı
Ağaca bağlamaya çalıştığı köpek tarafından ısırılan ve kolundan yaralanan Mehmet Ö., sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
- AA
- 11.03.2021 - 21:15
Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Saray Bosna Maahallesi'nde yaşayan 63 yaşındaki Mehmet Ö., komşusunun köpeğini çevredekilere zarar vermesin diye ağaca bağlamak istedi.
Köpek ise o sırada Mehmet Ö.'ye saldırdı.
HASTANELİK OLDU
Çevredekiler tarafından kurtarılan Mehmet Ö. kolundan yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mehmet Ö.,112 Acil Servis ekiplerince Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kayseri'de komşusunun köpeği tarafından saldırıya uğradı VİDEO