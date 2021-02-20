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    Kayseri’de kömür tozu yüklü tır yola devrildi

    devrilen kömür yüklü tırın şoförü yaralanırken, yol bir süre trafiğe kapatıldı.
    • İHA
    • 20.02.2021 - 17:30
    • Güncelleme : 20.02.2021 - 17:39
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    Kayseri’de kömür tozu yüklü tır yola devrildi

    Kayseri-Sivas Yolu Kuzey Çevre Yolu Kavşağı’nda meydana gelen kazada, A.F.’nin kullandığı kömür tozu yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

    SÜRÜCÜ YARALI KURTULDU

    Kazada tır sürücüsü A.F. yaralanırken, kömür tozları da yola saçıldı.

    A.F., ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

    Polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemi aldı. Kapanan yol, kömür tozlarının kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

    Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Kayseri’de kömür tozu yüklü tır yola devrildi VİDEO

    Kayseri’de kömür tozu yüklü tır yola devrildi #1

    Kayseri’de kömür tozu yüklü tır yola devrildi #2

    Kayseri’de kömür tozu yüklü tır yola devrildi #3

    Kayseri’de kömür tozu yüklü tır yola devrildi #4

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