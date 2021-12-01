Kayseri’de kripto para ‘Bitrota’ soruşturmasında 2 kişi hakkında yakalama kararı

Kripto para borsasında dolandırıldıklarını iddia eden vatandaşların şikayeti üzerine şirket sahibi Kenan Altun ve Hasan Özkan hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Kayseri’de yaşayan Kenan Altun ve Avusturya vatandaşı Hasan Özkan, 3 yıl önce Endless Yazılım Teknoloji A.Ş. adında şirket kurdu. Şirket geçen yıl aralık ayında ‘Bitrota’ adındaki kripto para borsasını devreye soktu. Çok sayıda vatandaş, kripto para borsasına yatırım yaptı.

YÜZDE 45 KAZANÇ VADETTİLER

Yatırım yapan kişilere aylık yüzde 30 kazanç vaat edildi. Nisan ayında düzenlenen ve binlerce kişinin yatırım yapmasını sağlayan kampanya döneminde ise yüzde 45 kazanç vaat edildi. Sisteme yeni yatırımcı kazandıranlara da yüzde 25 gelir garantisi verildi. Kısa sürede yatırımcısı çoğalan sisteme binlerce kişi para yatırdı.

SİSTEM BİRKAÇ AY İÇİNDE ÇÖKTÜ

Yatırım sonrası işlerini büyüten şirket, genel merkezini geçen ocak ayında Kayseri’den İstanbul’a taşıdı. Yeni gelenlerin parası ile ilk girenlerin parasının ödenmesine dayalı çalıştığı anlaşılan sistem birkaç ay içinde çöktü. Bunun üzerine paralarını alamayan yatırımcılar Cumhuriyet Başsavcılığı’na giderek Kenan Altun ve Hasan Özkan hakkında suç duyurusunda bulundu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları ile Mücadele Bürosu Savcısı Yüksel Ertürk Bezgin tarafından Kenan Altun ve Hasan Özkan hakkında soruşturma başlatıldı.

Hatay ve İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca koordineli yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilerin tespit edilen evlerinde arama yapıldı. Evde bazı materyallere el konuldu.

Soruşturma kapsamında şu ana kadar Kayseri'de 2 kişinin savcılığa şikayette bulunduğu belirlenirken, şirket yetkilisi 2 şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.