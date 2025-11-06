Kayseri'de kukla sanatçısı, boşanma aşamasındaki eşi ve ailesi tarafından darbedildi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kayseri’de kukla sanatçısı ve sosyal medya fenomeni 41 yaşındaki Adem Ocaktan, oğlu E.O. (13) ile kardeşi B.O.’nun, Malatya’daki gösteri için iş yerinde hazırlık yaptıkları sırada gece saatlerinde, boşanma aşamasındaki eşi H.O., kayınbabası H.Ç. ve kayınbiraderi İ.Ç. tarafından darp edildiklerini iddia etti. Olay anı iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

OCAKTAN: "KAPIYI AÇTIĞIMDA IŞIKLAR YANMIYORDU"

Ocaktan, 1 Kasım sabahı saat 03.30 civarında iş yerine geldiğini, içeride alarmın çaldığını ve lambaların yandığını gördüklerini söyledi. İçeri girip hırsız aradıklarını, kısa süre sonra dışarıda gördüğü aracın içindekilerin eşi ve kayınları olduğunu belirtti. Ocaktan, burada başlayan tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüştüğünü; eşinin, kayınbabasının ve kayınbiraderinin ellerine sopa alıp kendisine, kardeşine ve oğluna vurmaya başladığını anlattı.

KARDEŞİ AĞIR YARALANDI, OĞLU DA DARBEDİLDİ

Ocaktan, kardeşinin ağır yaralandığını; kafasına dikiş atıldığını, kaburga kırığı ve iç organlarda hasar ile iç kanama bulguları bulunduğunu söyledi. Ayrıca 13 yaşındaki oğlunun da sopayla darp edildiğini, psikolojisinin bozulduğunu belirtti. Ocaktan kendisinin de vücudunun çeşitli yerlerinden darbe aldığını, gözünde risk bulunduğunu ifade etti.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Olayın iş yeri güvenlik kamerasına yansıdığı, Ocaktan’ın saldırganların olay yerinden bazı malzemeleri ve delilleri alarak ayrıldıklarını iddia ettiği belirtildi. Ocaktan, zanlıların yakalanmasını ve yargı önünde hesap vermesini talep ettiğini söyledi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili olarak kolluk güçlerinin inceleme başlattığı, hastanelerden alınan adli tıp raporları ve güvenlik kamerası görüntülerinin delil niteliğinde olduğu, sürecin savcılık koordinesinde yürütüleceği bildirildi. (İddialar ocaktan tarafından aktarılmıştır; soruşturmanın resmi sonuçları yetkili makamların açıklamasına bağlıdır.)