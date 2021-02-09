Kayseri'de kuru yemişçiye giren hırsız kamerada

Levye ile kapısını açarak girdiği dükkandan 18 bin TL değerinde mal çalan hırsız, polis ekiplerini harekete geçirdi.

Kayseri'nin Talas ilçesinde bulunan bir kuru yemişçi dükkanı, levyeli hırsızın hedefi oldu.

Dükkanın önüne gelen kimliği belirsiz hırsız, kapıyı levye ile açarak içeri girdi.

YARIM SAATTE 18 BİN TL'LİK HIRSIZLIK

Hırsız yaklaşık 30 dakika kaldığı dükkandan 18 bin TL değerinde sigara ve çeşitli ürün aldı. Rahat tavırlarıyla dikkat çeken hırsız çaldığı ürünleri çantaya doldurup, daha sonra kayıplara karıştı.

POLİS HAREKETE GEÇTİ

Sabah dükkanı açan iş yeri sahibi, olayı fark ederek polis ekiplerine ihbarda bulundu. Bölgeye gelen ekipler dükkanda parmak izi çalışmaları yaptı.

Ekipler incelemelerin ardından hırısızı yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan hırsızlık anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kayseri'de levye ile girdiği kuruyemişçiden 18 bin TL'lik mal çaldı