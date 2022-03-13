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    Kayseri'de kuyumcuyu yaralayıp bir bilezik çaldı

    Kuyumcuya girip Fatih Nergis'i bıçakla boğazından yaralayarak, tezgahta bulunan bileziği çalıp kaçan O.A., polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı. O anlar, kameraya yansıdı.
    • DHA
    • 13.03.2022 - 15:45
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    Kayseri'de kuyumcuyu yaralayıp bir bilezik çaldı

    2 gün önce saat 19.00 sıralarında Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Millet Caddesi'ndeki kuyumcuya giren O.A., alışveriş bahanesiyle Fatih Nergis'den bilezik aldı.

    Şüpheli, cebinden çıkardığı bıçakla Nergis'i boynundan yaraladı ve çaldığı bilezikle kaçtı.

    Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Adrese gelen sağlık ekipleri, yaralıyı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı.

    450 SAATLİK KAMERA KAYDI İNCELENDİ

    Olay sonrası İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Bu kapsamda 450 saatlik güvenlik kamera görüntüsünü inceleyen ekipler, şüpheliyi saklandığı evde yakalandı.

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    BİLEZİK BULUNDU

    Çalınan bilezik ile olay sırasında kullanılan bıçak da yapılan aramada bulundu.  Gözaltına alıanan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Öte yandan kuyumcu dükkanında yaşanan olay güvenlik kamerasına yansıdı.

    YARALANMA VE HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA

    Görüntülerde şüpheli O.A.'nın yanında bulunan çantadan para çıkarma bahanesiyle bıçağını çıkardığı ve Fatih Nergis'i boğazından yaraladığı yer alıyor. Görüntülerde Nergis'in eline aldığı sandalye ile kendini korumaya çalıştığı ve şüphelinin kuyumcudan kaçışı da görülüyor.

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