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    Kayseri'de libido arttırıcı çikolata imalathanesine baskın

    Yasa dışı şartlarda cinsel gücü arttırıcı çikolata üretimi yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 kişiden 1’i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
    • DHA
    • 27.11.2021 - 16:19
    • Güncelleme : 27.11.2021 - 16:53
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    Kayseri'de libido arttırıcı çikolata imalathanesine baskın

    Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Kocasinan ilçesi Argıncık Kayabaşı Mahallesi'ndeki bir imalathanede cinsel gücü arttırıcı çikolata üretimi yapıldığı bilgisine ulaştı.

    Ekipler, imalathaneye baskın düzenledi.

    Aramalarda kaçak olarak üretilen cinsel gücü arttırıcı çikolata ile 3,5 ton bal, 100 kilo sildenafil maddesi ve cinsel içerikli haplar ele geçirildi.

    10 MİLYONLUK ÇİKOLATA İMHA EDİLDİ

    Ürünlerin yaklaşık 10 milyon TL değerinde olduğu belirtildi.

    Ele geçirilen kaçak ürünler ise Kocasinan Belediyesi'nin çöp aracına yüklenerek imha edildi.

    Cinsel gücü arttırıcı çikolata üretimine polis baskını VİDEO

    1 TUTUKLAMA

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.R. tutuklandı, Suriye uyruklu M.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

     

    FOTOĞRAFLI

     


    Kayseri de libido arttırıcı çikolata imalathanesine baskın #1

    Kayseri de libido arttırıcı çikolata imalathanesine baskın #2

    Kayseri de libido arttırıcı çikolata imalathanesine baskın #3

    Kayseri de libido arttırıcı çikolata imalathanesine baskın #4

    Kayseri de libido arttırıcı çikolata imalathanesine baskın #5

    Kayseri de libido arttırıcı çikolata imalathanesine baskın #6

    Kayseri de libido arttırıcı çikolata imalathanesine baskın #7

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